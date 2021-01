Der bayerische Ministerpräsident will die Corona-Impfkampagne beschleunigen, indem das Vakzin „in Lizenz bei anderen Firmen in Deutschland“ hergestellt wird. Es sei „schwer zu erklären, dass ein sehr guter Impfstoff in Deutschland entwickelt, aber woanders schneller geimpft wird.“ Wie Söder der „Bild am Sonntag“ sagte, habe die EU zu wenig Impfstoff bestellt und auf die falschen Hersteller gesetzt.