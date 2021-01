Viel gibt die Begriffspaarung „Fußball“ und „Drei Könige“ nicht her, denn sofort denkt man bei den drei Edelmetall- und Harzhändlern an den Abschluss eines viertägigen Wintersport-Events in einer Hochburg der Sozialdemokratie im Pongau, bei dem deutsche Sportreporter seit mittlerweile fast zwanzig Jahren erfolglos versuchen, einen deutschen Gesamtsieger herbeizuplaudern, was zum Glück durch die sachkundigen Einlassungen des gebürtigen Bezauer Co-Kommentators Mag. Anton Innauer zumindest an zwei von vier Tagen deutlich erträglicher gestaltet wird. Dass dieser laut seiner Website zusammen mit seiner Frau „Mag. Marlene“ mit „Lisa 85, Jakob 88, Mario 90“ drei (überraschend hochbetagte) Kinder hat, lässt vermuten, es könne in diesem Jahr eine komplette Sternsingergruppe aus dem Hause Innauer geben, die, nachdem die beliebte Türstockbekreidung als „unaufschiebbare berufliche Tätigkeit“ im Sinne der aktuellen Covid-Verordnung gilt, die Bevölkerung von Thaur in Tirol erfreuen könnte.