An Unfallstelle Verletzungen erlegen

Die Frau habe durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben sei, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion der 81-Jährigen sowie eine Sicherstellung des Autos angeordnet. Das Auto sei beschädigt worden, der Lenker unverletzt geblieben.