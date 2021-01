Mit dem Gesetzesentwurf sollen Genesene und negativ Getestete bis zu einer Woche früher aus dem bis 24. Jänner geltenden Lockdown kommen. Er war noch schnell am Silvesterabend eingereicht worden - allerdings nur in groben Zügen, denn was Details zu Ausführung und Handhabung anbelangt, gibt es noch keine Informationen. Das alles muss erst per Verordnung festgelegt werden.