Einen ordentlichen Fund an Silvesterkrachern und Metallmunition für eine Gasdruckpistole machten Polizeibeamte am Neujahrstag in einer Innsbrucker Wohnung. Die Beamten waren ausgerückt, weil zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) unter anderem Böller von der Wohnung aus auf den Gehsteig warfen.