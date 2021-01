Fataler Sportunfall in Kirchdorf in Tirol am Samstagvormittag! Eine Einheimische (47) kam in einer Kurve von der Rodelbahn der Bacheralm ab und blieb schlussendlich bei einem Holzpfosten hängen. Der Notarzthubschrauber musste die lebensgefährlich verletzte Frau mit dem Tau bergen.