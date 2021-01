Österreich: Wöchentliche Biontech-Lieferungen vor dem Start

In Österreich soll unterdessen ab kommender Woche Teillieferungen von wöchentlich rund 60.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer im Laufe des Jänners erfolgen. Nach dem Impfstart am 27. Dezember 2020 liegt die bisherige Beteiligung der Betroffenen in Österreich bei deutlich über 50 Prozent, berichtete das Gesundheitsministeriums am Samstag weiter.