Im Salzburger Bahnhofsviertel fuhren 2020 doch keine Bagger auf: Die Volksbank vertagte die Entscheidung über den Neubau des Hauses C in der Saint-Julien-Straße wegen der Corona-Situation erneut – und will erst im heurigen Jahr über die Zukunft des avisierten Mega-Bauprojektes endgültig entscheiden.