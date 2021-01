Aber auch im Land Salzburg wird kräftig investiert: So wird an einem neuen Zentrallager getüftelt, das Lagerhaus in St. Martin bei Lofer ist saniert und jenes in St. Michael im Lungau wird neu gebaut. Dazu werden in der Skiregion-Dachstein-West eine Beschneiungsanlage und in Wagrain die „Flying Mozart“-Sanierung – durch Corona ein Jahr verzögert – in Angriff genommen.