Fraglich aber, ob ihn die 99ers wieder anmelden - und wie die Legionärsentscheidungen in den kommenden Wochen überhaupt ausfallen. Bis zum NHL-Start (13. Jänner) wird abgewartet, was der Markt hergibt. Dann werden einige gute Spieler, die’s in den Vorbereitungscamps nicht in die Superliga geschafft haben, zu haben sein. Nicht ausgeschlossen, dass auch Michael Rasmussen wieder zu haben ist, sofern er es bei Detroit nicht schafft - und er nicht in die AHL (der Unterbau der NHL beginnt am 5. Februar) will.