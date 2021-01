Salzburg etablierte sich in den letzten Jahren als Wintersportland Nummer eins. Von Hirscher und Veith über Kraft und Prommegger bis hin zu Eder, Gruber und Stadlober: In diversen Sparten gaben Salzburger den Ton an. Einige sind inzwischen aber zurückgetreten, andere befinden sich im Herbst ihrer Karriere. Wie geht’s daher in Salzburg weiter? Die „Krone“ mit einer Bestandsaufnahme der Winter-Kernsportarten: