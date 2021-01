Falsche Freiheit: Das sind Typen! Sie haben sich ein Schild um den Hals gehängt, auf dem „Impffreiheit“ mit drei Rufzeichen steht. Sie tragen große Transparente mit dem großartigen Reim „Werdet endlich munter - nehmt die Masken runter!“ Beides gesehen bei einer Demo in Graz - mit Hunderten ohne Masken und Babyelefanten. Im oberösterreichischen Ried wie auch in Schärding demonstrierten ihre Artgenossen dafür in Pseudo-Schutzanzügen mit Taferln, auf die man - wohl ironisch gemeint - „Opfert alles der Hygiene“ oder „Selber denken gefährdet das Allgemeinwohl“ gedruckt hatte. Sie denken wohl, dass sie denken. Jene, die jetzt quer durch Österreich angeblich „querdenkend“ auf die Straßen gehen. Sie skandieren, beobachtet von einer meist ohnmächtig agierenden Polizei, „Freiheit für unsere Zukunft“. Die falsche Freiheit, die sie meinen: Keine Impfungen, keine Tests, keine Masken. Diese irregeleitete Minderheit samt ihren Sympathisanten, die zwar nicht auf die Straße gehen, aber in Garagen Partys feiern, Masken lässig verrutschen lassen und Babyelefanten mit Mäusen verwechseln - diese Minderheit droht der besorgten Mehrheit die Freiheit und das Recht auf ein normales Leben zu rauben.