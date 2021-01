Die tägliche Zahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Italien ist wieder gesunken. Die Behörden meldeten am Samstag 364 weitere Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Am Vortag waren es 462 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 74.985.