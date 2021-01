Wer „Playerunknown’s Battlegrounds“ spielen will, kann das am PC ebenso wie am Handy tun. „Fortnite“ ebenso. Für die Hersteller lohnt sich das: Unterm Strich sind Smartphones die größte Spieleplattform der Welt und erreichen Milliarden Menschen. Und auch wenn manch Gaming-Veteran über Free-to-Play-Handyspiele mit Touch-Steuerung die Nase rümpft, gibt es Leute, die ihrem Hobby bei der Gerätewahl Rechnung tragen wollen. Aber lohnt sich so ein hochgezüchtetes Gaming-Smartphone tatsächlich? Wir haben es mit zwei aktuellen Exemplaren ausprobiert.