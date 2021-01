Neuschneesumme von 254 Zentimetern

„Dieses Mal wird es in Unterkärnten zwar mehr schneien, aber fünf bis zehn Zentimeter sind auch in Oberkärnten wieder drinnen“, so der Experte. Das Gailtal und Lesachtal werden in diesem Winter jedenfalls ihrem Ruf als niederschlagsreichste Region Österreichs mehr als gerecht. Alleine im Monat Dezember wurde in Kötschach-Mauthen eine Neuschneesumme von 254 Zentimetern gemessen.