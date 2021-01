Neben der Jungschar, die als Sternsinger seit 1954 für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika sammeln, ziehen in Kärnten in pandemiefreien Jahren auch Erwachsene mit der frohen Botschaft von Haus zu Haus. Neun sogenannte Rotten, jeweils bestehend aus neun Sängern, fünf Musikern und einem Sternträger, sind in Heiligenblut in der Nacht auf 6. Jänner unterwegs. Die aus dem 16. Jahrhundert stammende Tradition fällt heuer aber Corona zum Opfer.