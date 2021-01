Wobei, so richtig viel Grund zum Grantigsein hatte „Benjamin“ beim „Krone“-Lokalaugenschein am Samstag auf einem der beliebtesten steirischen Skiberge nicht wirklich. Zum einen lag das daran, dass sich die Leute wirklich diszipliniert an die Maßnahmen, wie eben die Abstandsregelung oder auch das Tragen von FFP2-Masken im Liftbereich, hielten - zum anderen war einfach wenig los. Musste vor einer Woche in Haus noch die Zufahrt wegen Überfüllung gesperrt werden, hatte man am Samstag am Parkplatz freie Auswahl.