Begonnen wird dieses Jahr mit Häusern in der Engerthstraße 159 (114 Wohnungen), in der Landgutgasse (166), am Montecuccoliplatz (60), in der Floridsdorfer Ödenburger Straße 3b (74) sowie in der Seestadt Aspern (73 Einheiten). Weiters geplant ist nach Abriss des IHS-Gebäudes in der Stumpergasse im 6. Bezirk auch ein innerstädtischer Gemeindebau.