420.000 Kilometer sind heuer nicht zu schaffen

Tirolweit folgen in normalen Jahren 10.000 Könige dem Stern und bringen die Weihnachtsbotschaft in die Häuser. Heuer sind deutlich weniger Kinder unterwegs. Auch Heilige müssen sich an Reisebeschränkungen halten. Üblicherweise legen Caspar, Melchior und Balthasar in Österreich 420.000 Kilometer zurück, umrunden umgerechnet zehnmal die Erde. Heuer ist der Aktionsradius deutlich kleiner. Viele Pfarren haben sich Alternativen zu Hausbesuchen überlegt. Videobotschaften wurden verfasst, Segenspakete geschnürt, himmlische Post verschickt.