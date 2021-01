„Aber eines ist klar“, so Deutsch weiter: „Wenn jemand sagt, ich nehme das Mandat an, denn ich bin auch gewählt auf der Liste, dann ist das selbstverständlich, da gibt's gar kein Zögern und Zaudern. Das ist glasklar.“ Die Regionalwahlliste, auf der Feichtinger hinter dem scheidenden Markus Vogl, aber vor dem auf’s Nachrücken pochenden Andreas Brich liegt, sei vom Bundesparteirat vor der Wahl 2019 so beschlossen worden.