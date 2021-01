Mehr als 800.000 Menschen sind in Russland bisher gegen das Coronavirus geimpft worden. Insgesamt seien 1,5 Millionen Dosen des Impfstoffs Sputnik V in die verschiedenen Regionen geliefert worden. Erst kürzlich wurde die Covid-Opferbilanz im Land drastisch nach oben korrigiert: Es soll dreimal so viele Opfer geben wie zuvor gelistet. In Russland leben etwa 144,5 Millionen Menschen. Am Samstag meldeten die Behörden mehr als 26.300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.