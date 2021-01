Als Musiker und beim Radio aktiv

Die kulturelle Nahtstelle zeigt sich in seiner Tätigkeit als Musiker in Bands wie etwa „Das Team“ und „Stichprobe“ sowie in seiner Show „Radio Melanz“ auf Freiradio, in die er Gäste aus verschiedenen Bereichen für bis zu Zwei-Stunden-Gespräche einlädt. „Ich recherchiere im Vorfeld nicht, das Kennenlernen findet vor Ort statt“, erläutert der Tiroler.