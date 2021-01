Philip Hoffmann (18) gewann bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne Gold im Riesentorlauf und Bronze im Teambewerb. Zum Auftakt der neuen Ski-Saison gab es gleich Bronze bei den Staatsmeisterschaften im Riesentorlauf. „Ich arbeite gleich hart weiter, will bald in den Weltcup“, so der Rothenthurner. Nach einer kurzen Pause über den Jahreswechsel geht es mit den FIS-Rennen in Obdach (6./7. Jänner) weiter. Neben den FIS-Rennen könnten erste Einsätze im Europacup die Belohnung für das fleißige Training sein.