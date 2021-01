Aufruf zur Großkundgebung in Wien

In den nächsten Tagen folgen Demonstrationen in steirischen Bezirksstädten wie Weiz, Judenburg und Leibnitz. Am 16. Jänner kommt es dann in Wien zu einer großen Kundgebung, mit Bussen reisen Teilnehmer dorthin. „Viele Organisationen schließen sich dafür zusammen“, sagte Gottfried Hammerl, einer der Hauptorganisatoren in der Steiermark.