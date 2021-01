Viel Zuwachs in Schwaz

Die Familie der Ausgezeichneten hat heuer wieder Zuwachs bekommen. 62 prämierte Rodelstrecken gibt es mittlerweile, neun sind dazugekommen. Mit den Rodelbahnen Nons-Hausstatt, Hausstatt-Mitterberg und Weidener Hütte-Innerst in Weerberg, den Strecken Grafenast-Egertboden und Egertboden-Burg Freundsberg am Kellerjoch sowie der Naturrodelbahn Vomperberg befinden sich gleich sechs ausgezeichneten Bahnen im Bezirk Schwaz.