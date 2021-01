Die Lage in den Flüchtlingslagern in Lesbos ist Auslöser für einen verbalen Schlagabtausch zwischen Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel und der grünen Gemeinderätin Victoria da Costa. Ein Appell an die Menschlichkeit, den der Stadtchef in einem Video ausgesprochen hat, bringt die Politikerin zur Weißglut.