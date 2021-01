„Krone“: Ist also so etwas wie eine Standardbehandlung von Covid-19 schon möglich?

Lamprecht: Das erfolgt sehr individualisiert, sozusagen maßgeschneidert. Es hängt einmal viel davon ab, in welcher Krankheitsphase sich der Patient befindet, in welchem Zustand er kommt. Auch Verträglichkeit und Verfügbarkeit spielen eine Rolle.