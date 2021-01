17 Verteilzentren in ganz Österreich

Auf Basis dieser Anforderungen erfolgt die Auslieferung über 17 Verteilerzentren in ganz Österreich, um den notwendigen vorsichtigen Umgang mit dem Impfstoff abzusichern. Ziel ist es, eine rasche flächendeckende gleichzeitige Impfung in ganz Österreich ab dem 12. Jänner vorzubereiten, hieß es aus dem Ressort. In Wien will man den bundesweiten Impfstart indes nicht abwarten und kündigte an, schon ab Mittwoch weiterzuimpfen.