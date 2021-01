Auf den Tag genau eine Woche nach der ersten Corona-Impfung in einem St. Pöltner Pflegeheim zeigt sich wieder, warum die Vakzine in den Heimen auch am dringendsten gebraucht werden. Laut Angaben des NÖ-Sanitätsstabes entwickelten sich rund um die Weihnachtsfeiertage gleich zwei neue Cluster in Seniorenzentren. Im Betreuungszentrum Wiener Neustadt gelten aktuell etwa mindestens 15 Bewohner und zwei Mitarbeiter als infiziert. Ein noch größerer Infektionsherd dürfte sich indes auch im Tullner Seniorenheim gebildet haben. Hier sind laut Sanitätsstab bisher 37 Bewohner und 15 Mitarbeiter betroffen. Folgefälle gelten als wahrscheinlich.