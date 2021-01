1) Bekommen wir unser früheres Leben zurück? Das ist falscher Zweckoptimismus. Richtiges Positivdenken geht so: Mit vielen Impfungen und (!) weiterhin achtsamem Verhalten - Abstand halten, Masken in Menschenansammlungen, regelmäßige Tests - gegenüber Ungeimpften kann es gelingen, die Pandemie einzudämmen. Um sie auszurotten, dafür sind Impfstoff und Impfbereitschaft weltweit viel zu ungleich verteilt. Doch in Österreich ist es möglich, zu verhindern, dass immer mehr Menschen an Corona sterben.