Die Betonmischer und Planierraupen stehen in der Garage, auch Stampfer und Walzen haben Pause: Die Straßenbaustellen nehmen traditionell erst im Frühjahr Fahrt auf. Großprojekte werden auch heuer die Steiermark prägen - hier ein erster Überblick, was uns von Graz übers Ennstal bis in die Oststeiermark erwartet.