Kontext: „Jugendliche Mobs“

Nach einer Einleitung über die Randale in Favoriten zur Silvesternacht stand der betreffende Satz in der Kolumne nach dem Zwischentitel „Jugendliche Mobs“ in folgendem Kontext: „Krawall bei Lass-die-Sau-raus-Gelegenheiten gibt’s traditionell auch unter der heimischen Landjugend. Aber die Vorfälle häufen sich, und sie gehen von jugendlichen Mobs aus: Sturm auf eine Kirche, Attacken von türkischen Nationalisten auf Kurden.“ In weiterer Folge wurden Behörden und „Migrantenvereine“ in die Pflicht genommen.