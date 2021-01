Der Zufall wollte es allerdings, dass ein Corona-Test bei ihr gemacht wurde: „Denn bei den Wien-Wahlen sollte ich Helferin sein.“ Das für sie niederschmetternde Ergebnis: „Ich war positiv.“ Zwei Wochen war die 65-Jährige in der Folge in Heimquarantäne. „Es ist eine fürchterliche Zeit gewesen, weil ich natürlich entsetzliche Panik davor hatte, dass ich doch noch schwer an dem Virus erkranken oder es an andere Menschen weitergegeben haben könnte. Zum Beispiel an meinen Partner, der in einem Pflegeheim untergebracht ist. Oder an meinen Sohn.“