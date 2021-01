Verbreitung der Mutation nimmt zu

„Schon in einigen Wochen wird B.1.1.7 auch alle anderen Coronaviren in ganz Europa ersetzen“, meint Isabella Eckerle, deutsche Virologin der Universitätsklinik in Genf. Aus ihrer Sicht müssten Länder nun schnell reagieren, um die Fallzahlen an Neuinfektionen möglichst rasch zu senken, und insbesondere auch die Impfraten deutlich erhöhen. In Dänemark etwa sind bereits rund elf Prozent aller Neuinfektionen seit November von der Mutation betroffen.