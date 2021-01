In der erst kürzlich erneut überfluteten Lagunenstadt Venedig fuhren die Behörden die Flutschutztore wegen des gestiegenen Meeresspiegels hoch. Der Wasserstand wurde am Samstag bei 105 Zentimetern über dem Normalwert erwartet. Das Flutschutzsystem „Mose“ verhindert, dass das salzige Wasser etwa in die historische Altstadt in der Lagune eindringt.