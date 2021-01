Größtes Holzbauprojekt in Asien

Der Auftrag in Singapur macht den Wiehag-Chef stolz: „Es ist das größte Holzbauprojekt bislang in Asien. Hier wird ein Zeichen für Ökologie und Nachhaltigkeit gesetzt.“ In den USA will man mit Holz nun hoch hinaus. In Milwaukee entsteht mit einem rund 90 Meter hohen Appartment-Turm das höchste Holz-Hybrid-Bauwerk der Welt. Die Innviertler liefern für das Holzskelett des Gebäudes 1150 Stützen und 1320 Träger. Die ersten Stücke sollen im April auf der Baustelle im Bundesstaat Wisconsin eintreffen.