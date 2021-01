Protest auch in Innsbruck

Bei einer eigentlich nicht angemeldeten Demonstration in Innsbruck haben sich am Freitag ebenfalls etwa 800 Personen friedlich gegen eine Corona-Impf- und -Testpflicht ausgesprochen. Die von der Polizei geschützte Versammlung stieß bald auf „linksgerichtete“ Gegendemonstranten, die sich aggressiv verhielten. Am Samstag gibt es zudem in der steirischen Landeshauptstadt Graz die nächste Demo gegen die Corona-Maßnahmen.