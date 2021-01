Nach dem 11. Jänner will die Regierung die Schulen wieder öffnen. „Der Kampf gegen das Virus dauert an, deshalb gehen wir zum Gegenangriff über“, begründete Regierungssprecher Stelios Petsas die Verschärfung der Maßnahmen am Samstag. Ziel sei es, den scharfen Lockdown so schnell wie möglich zu beenden, so Petsas.