Die Forderung nach einem europaweiten Imame-Verzeichnis begründete Edtstadler, die das Interview laut „Welt“ auch in ihrer Funktion als „Antisemitismus-Beauftragte der türkis-grünen Regierung“ gab, folgendermaßen: „Die meisten Imame ziehen durch viele EU-Länder, da müssen die Sicherheitsbehörden Bescheid wissen, wer gerade in welcher Moschee was predigt.“