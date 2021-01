„Wir sind in furchtbarer Angst“

Noch immer verzweifelt auf der Suche ist man in Dobl nach Familienhündin „Zoe“, die panisch aus dem Garten entwischt ist. Wer den zarten Maltesermix sichtet, möge sich bitte melden ( 0 664/20 636 21). „Wir sind in furchtbarer Angst um unseren Liebling“, so die Besitzer.