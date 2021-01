Warum der Streit am Freitag in den Mittagsstunden eskaliert war, steht noch nicht fest. In die zunächst verbale Auseinandersetzung samt ebenfalls verbaler Drohung waren laut Polizei einerseits ein 31-Jähriger, andererseits ein 27-Jähriger und dessen Schwester (26) verwickelt. Die Frau habe dann das Gewehr ergriffen, das zuvor ihr Bruder in Händen gehalten hatte, und einen Schuss ins Erdreich abgegeben.