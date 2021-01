Rund 800 Personen demonstrierten am 1. Jänner in Innsbruck gegen eine Impf- und Testpflicht. Der „Spaziergang gegen Zwangstestung und Impfzwang“ war laut Polizei zwar als Demonstration angemeldet worden, diese Anmeldung wurde jedoch am Vorabend noch zurückgezogen. Somit handelte es sich um eine verbotene Versammlung. Dennoch konnten die Demonstranten unter Polizeischutz durch die Innenstadt ziehen.