Bereits seit fünf Jahren ist das Informationssystem, welches berechnet, in welchem Ausmaß sich Dachflächen von Gebäuden für die Nutzung von Solarenergie eignen, in Betrieb. Der zuständige Landesrat Johannes Tratter zieht positive Bilanz: "Wir verzeichneten im vergangenen Jahr 2020 mit 420.000 Zugriffen ein erneutes Plus gegenüber dem Vorjahr mit 400.000.“