Wann die 19-Jährige ihr Renncomeback geben wird, ist noch offen. Aber: „Am letzten Trainingstag habe ich bei Mäggy schon wieder Schwünge gesehen, die ich von ihr kenne, wenn sie in Topform fährt“, verrät Stengg. Gut möglich also, dass sie am 12. Jänner beim Slalom von Flachau in den Weltcupzirkus zurückkehrt - dort wo sie vor einem Jahr debütierte.Peter Weihs