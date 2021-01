Wenn es keinen Tag der offenen Tür geben kann, dann wird in der Mittelschule in Völkermarkt einfach umdisponiert. Schüler schreiben deswegen aktuell fleißig Briefe an ihre potenziellen Nachfolger und erzählen, was ihnen an „ihrer Schule“ besonders gefällt. Außerdem gibt’s einen neuen Imagefilm.