„Die Schweiz setzt vor allem beim Tempo an. Aus gutem Grund. Auch in Österreich ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptursache tödlicher Verkehrsunfälle. Mit dem Tempo steigt das Risiko eines schweren Unfalls“, erklärt Gratzer. Schneller als 80 km/h darf dort auf Freilandstraßen nicht gefahren werden; in Österreich sind es 100 km/h. Auf Autobahnen gilt statt Tempo 130 nur 120. Die Strafen für Raser sind außerdem wesentlich höher als hierzulande.