Meterhoch türmt sich der Schnee in Oberkärnten und lastet schwer auf den Hausdächern. 353 Kilogramm pro Quadratmeter wurden am Silvestertag in Kötschach-Mauthen gemessen. Im Osttiroler Nußdorf-Debant musste Freitag bereits die Feuerwehr ausrücken, um die Mehrzweckhalle von der Schneelast zu befreien.