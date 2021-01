„Max wird uns helfen, die Abwehr weiter zu stabilisieren. Er bringt viel Erfahrung mit und war schon 2015 bei der WM in Katar dabei“, sagte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser vor Beginn des Trainingslagers in Graz für die Partien gegen Deutschland am 6. Jänner in der Steiermark und am 10. in Köln.