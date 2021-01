Höhere Strafen für Raser: Nachdem mehrere Bundesländer höhere Strafen für Raser gefordert hatten, kündigte Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Herbst ein Maßnahmenpaket an. So soll etwa der Strafrahmen erhöht, die Führerscheinentzugsdauer verdoppelt und die Grenzwerte für Führerscheinabnahmen gesenkt werden. Rasen soll zudem als Vormerkdelikt eingeführt werden. Die Umsetzung sei „schnellstmöglich“ geplant, hieß es damals. Noch ist das Paket jedenfalls nicht in Sicht.