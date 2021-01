Wird die Pandemie die Gesellschaft verändern?

Ich würde gerne optimistischer sein und hoffen, dass alles bald vorbei sein wird. Doch wir wissen es einfach nicht. Es ist eine Krankheit, die wir nicht im Griff haben. Wir wissen aber, was wir tun dürfen und was nicht. Es wäre schön, wenn wir daraus lernen könnten. Mit dem wirtschaftlichen Einbruch ist vieles zu Tage getreten, was uns als Gesellschaft falsch suggeriert wurde: dass immer alles geht und noch mehr gehen muss. Es geht stets um Gewinnmaximierung. Man kapiert schnell, wie leicht die Gesellschaft scheinbar auf Kunst verzichten kann oder soll, weil es ja Geld kostet. Flug-Gesellschaften zu retten, zahlt sich angeblich mehr aus.